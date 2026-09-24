Blusas que no deben faltar en tu closet

El romanticismo y la lencería se unen y las plumas aparecen como símbolo de sofisticación. Estas son las blusas de Otoño-Invierno 2026.

Blusas de plumas

Son realmente suntuosas y maximizan cualquier prenda por sencilla que parezca.

Blusas boho

El boho se representa a través de los volantes y las transparencias, por su lado, conservó las siluetas fluidas, pero incorporó brillo, haciendo que el boho sea cada vez más sofisticado.

Blusas transparentes

Las transparencias presumen sensualidad, feminidad y seguridad.

Blusas de mangas predominantes

Con hombreras pretenciosas o mangas totalmente voluminosas, esta prenda vuelve a ser el centro de atención, ya que añade carácter a cualquier combinación.

Blusas de lentejuelas

Cuando el año se aproxima a su fin, notamos el aumento significativo de las lentejuelas y el brillo, y por obvias razones, pues es la temporada de fiestas.

Blusas victorianas

Se distinguen por sus cuellos altos, volantes en el frente y mangas, lazos y tiernos detalles como el encaje o las transparencias. Son ideales para sumar personalidad y carácter a cualquier estilismo, además de añadir romanticismo.

Blusas de flores

Reúne, a su vez, transparencias, plumas y flores que añaden dimensión.

Blusas drapeadas

Veremos blusas con drapeados en los hombros y mangas, en la parte posterior o el ruedo, como lo manifestó Mugler. Estará acompañado a su vez de asimetría y escotes exitosos como el halter y el one shoulder.