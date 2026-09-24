Blusas que no deben faltar en tu closet

El romanticismo y la lencería se unen y las plumas aparecen como símbolo de sofisticación. Estas son las blusas de Otoño-Invierno 2026.
Blusas de plumas
Son realmente suntuosas y maximizan cualquier prenda por sencilla que parezca.
Blusas boho
El boho se representa a través de los volantes y las transparencias, por su lado, conservó las siluetas fluidas, pero incorporó brillo, haciendo que el boho sea cada vez más sofisticado.
Blusas transparentes
Las transparencias presumen sensualidad, feminidad y seguridad.
Blusas de mangas predominantes
Con hombreras pretenciosas o mangas totalmente voluminosas, esta prenda vuelve a ser el centro de atención, ya que añade carácter a cualquier combinación.
Blusas de lentejuelas
Cuando el año se aproxima a su fin, notamos el aumento significativo de las lentejuelas y el brillo, y por obvias razones, pues es la temporada de fiestas.
Blusas victorianas
Se distinguen por sus cuellos altos, volantes en el frente y mangas, lazos y tiernos detalles como el encaje o las transparencias. Son ideales para sumar personalidad y carácter a cualquier estilismo, además de añadir romanticismo.
Blusas de flores
Reúne, a su vez, transparencias, plumas y flores que añaden dimensión.
Blusas drapeadas
Veremos blusas con drapeados en los hombros y mangas, en la parte posterior o el ruedo, como lo manifestó Mugler. Estará acompañado a su vez de asimetría y escotes exitosos como el halter y el one shoulder.