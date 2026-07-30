Blusones elegantes y en tendencia

Las blusas de silueta amplia son la respuesta para lucir impecable toda la temporada, desde diseños boho hasta los de corte asimétrico.

Blusón boho

Un blusón de cuello alto, detalles de volantes y con estampado bohemio que es imposible no ignorar.

Bohemio

Las piezas que se alejan por completo de lo ceñido y proyectan un estilo ecléctico que marca la diferencia al instante.

Transparente con escote en V

Elige un blusón de seda transparente negro mate y con escote en V de Max Mara.

Blusón con lazo

Dejando de lado la moda bohemia, los blusones lisos y con una estética mucho más sobria serán la clave para lucir imponente en cada paso que des.

Romántico

Eso con la ayuda de un diseño bohemio y romántico, el cual destaca por su fit asimétrico, detalle de volantes que será tendencia el resto del año e incluso el siguiente.

Blusón de cuello alto

Se trata de invertir en un blusón elegante en negro mate, cuello alto y corte tipo túnica que impacta al instante.