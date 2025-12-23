Bob Esponja llega a Burger King

La cadena de comida rápida Burger King sigue sorprendiendo a sus clientes con nuevas colaboraciones. En esta ocasión, el menú infantil se pinta de amarillo con Bob Esponja y sus amigos: Calamardo, Patricio, Don Cangrejo, Gary y el temible Holandés Volador.

Esta increíble mezcla llega para celebrar el estreno en cines mexicanos de la película Bob Esponja: en busca de los Pantalones Cuadrados, el próximo jueves 25 de diciembre. La colección podrá comprarse en todas las 400 sucursales de Burger King en el país del 8 de diciembre al 18 de enero de 2026.

El menú infantil Combo King Jr. del personaje animado incluye un juguete coleccionable. Son en total seis diseños diferentes: Bob Esponja, con una vestimenta de navegante está al mando del timón del barco, en busca de nuevas aventuras. Patricio, con una colorida playera a rayas, dos espadas de madera y un icónico parche pirata sobre su ojo.

Calamardo y un bonito sombrero, chaleco café y su clarinete está listo para zarpar a las profundidades del mar. Don Cangrejo tomando el papel de capitán, con un sombrero azul de pirata y un tesoro sobre sus manos, está listo para la aventura.

Gary se mantiene atento al peligro, mientras vigila el entorno desde su flotador azul con una bandana sobre su caparazón. El Holandés Volador, ese temible fantasma, está listo para espantar a quien sea una amenaza.

A pesar de la buena recepción que ha recibido esta colaboración, muchos usuarios han compartido su descontento, pues la colaboración llegó a México, pero incompleta, ya que es Estados Unidos también se lanzó un menú temático para adultos, con envolturas y alimentos tematizados: una hamburguesa cuadrada, un postre de fresas y una bebida congelada de piña.