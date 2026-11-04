Bobby se prepara para la Muestra Nacional

El grupo de teatro La Nube Roja anunció una fecha especial de su montaje Mi nombre es Bobby, para este 4 de noviembre en el parque Rincón del Arte Carlos Frey, en Tuxtla Gutiérrez.

La puesta en escena que reúne al actor Sergio “Dos Pistolas” Rojas y al director y dramaturgo Manuel Jiménez tendrá esta única presentación como antesala a su participación en la edición número 46 de la Muestra Nacional de Teatro (MNT) 2026, que se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro del 5 al 14 de noviembre.

La función está prevista para las 19:00 horas en el parque donde también realizan proyectos artísticos con las infancias chiapanecas. El grupo La Nube Roja será el encargado de representar a Chiapas en la MNT 2026 junto a otros creadores originarios de 24 entidades del país.

Cabe recalcar que en esta obra se unen talento chiapaneco y oaxaqueño, demostrando que la cercanía con el estado vecino es más que una cuestión geográfica, también se vive desde las carencias y las resistencias, confluyendo armónicamente a través del arte dramático.

Callejeros

Mi nombre es Bobby sigue a un perro callejero que se enfrenta a las adversidades que ofrece el frío mundo urbano, ya sea para los animales en situación de calle o para las personas sin hogar. “Nos dimos cuenta que en las calles no solo hay perros, sino que habemos seres vivos, desde una plantita que no se riega hasta una persona que olvidó cómo se llama y le dicen ‘el loquito’”, afirmó el grupo en la función que presentó en Comitán.

Con un lenguaje coloquial, sin caer en lo “chiapanecote”, Bobby nos guía en la búsqueda de un hogar, de amigos, familia y un lugar en este mundo. El texto escrito por Manuel Jiménez se suma a muchos otros que abordan problemáticas sociales desde la ficción, pero siempre desde escenarios cotidianos y realidades cercanas, como el caso de Niños de menta, Siete y por supuesto Balajú.