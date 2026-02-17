Bocelli es invitado a San Remo

El cantante italiano Andrea Bocelli será el superinvitado del Festival de San Remo, el próximo 28 de febrero, anunció el director artístico Carlo Conti. “Es un gran honor tener a Bocelli con nosotros: siempre está muy ocupado, lo tendremos como superinvitado el sábado por la noche”, dijo Conti desde San Remo, con el mar de fondo. “Estoy aún más feliz porque, junto a Laura Pausini y Eros Ramazzotti, forma parte de los tres grandes nombres que Pippo Baudo lanzó desde el escenario del Ariston. Es una satisfacción porque este año, como he reiterado, el festival está dedicado a Pippo”, señaló.

La presencia de Bocelli en el Ariston, a siete años de su última aparición —en 2019 se presentó con Claudio Baglioni con la canción “Il mare calmo della sera” y luego en un dúo con su hijo Matteo en “Fall on me”— será también un homenaje a la historia.

Fue Baudo, junto a Caterina Caselli, quien primero creyó en ese joven talento toscano, ofreciéndole el escenario del evento y dándole inicio a una carrera extraordinaria.

Un clásico

Es imposible no evocar “Con te partiró”, presentada en San Remo en 1995 y convertida en una de las canciones italianas más queridas y reconocibles en el mundo. Una intuición que ha cambiado su destino y enriquecido el patrimonio musical del país.

“Pensaba que era un punto de llegada, y en realidad era el punto de partida: el público del Ariston, mi madre animando, mi padre al fondo de la sala, conmovido y en silencio, Italia frente a la televisión”, dijo el artista. “El escenario de San Remo es para mí como un álbum de recuerdos”.

A lo largo de su carrera, Bocelli ha representado a Italia en los más grandes eventos internacionales: desde las ceremonias olímpicas —desde Turín 2006 hasta los recientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026— hasta los escenarios mundiales, llevando la tradición lírica y la canción italiana ante miles de millones de espectadores.