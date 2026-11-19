La historia del cubano Fidel Castro llega nuevamente al cine, esta vez con una producción que combina espionaje, conspiraciones y tensión política.

Lionsgate presentó el tráiler oficial de Killing Castro, protagonizada por Diego Boneta y Al Pacino, y confirmó su estreno en salas de Estados Unidos para el 11 de diciembre de 2026.

El avance muestra escenas del eje del argumento, cuando Castro viaja a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de la ONU y, rechazado por los hoteles de Manhattan, acepta la invitación de Malcolm X (Kendrick Sampson) para hospedarse en el Hotel Theresa, en Harlem.

Mientras la visita se desarrolla, la CIA, el FBI y la mafia unen fuerzas para intentar eliminarlo. En medio de la conspiración queda atrapado un grupo de personajes: un misterioso agente de la CIA, interpretado por Al Pacino; un joven traductor y una empleada del hotel.

Boneta ha descrito el papel como el mayor desafío de su carrera. “Fue lo más desafiante que he hecho, pero también lo más gratificante”, declaró a Deadline.