Bonitos y originales para decorar la casa

Cumplen una misión estética y funcional en el hogar. Participan activamente en la decoración, pero también aportan otras ventajas que pueden ser útiles para cuestiones visuales.

Espejo dorado Lindbyn

Los espejos son una pieza funcional y decorativa. Y el modelo Lindbyn, es uno de nuestros favoritos. Por su formato alto y arqueado, ayuda a ampliar visualmente el espacio; refleja la luz y hace que los cuartos parezcan más luminosos; aporta verticalidad, haciendo que el techo también parezca más alto y, por su marco fino en color dorado, añade un toque elegante y moderno.

Espejos de pared decorativos

Cada uno de los tres espejos dorados tienen un pequeño cáncamo para que puedan ser colgados en una pared. Son resistentes ya que la parte exterior es de plástico y amortigua mejor la parte interior de cristal.

Las 5 fases de la luna

Set de cinco espejos que representan todas las fases de la luna ideales para crear una combinación encima de la cama o del sofá. Están disponibles con el marco de madera o en negro.

Espejo de pared asimétrico

Uno de los modelos más interesantes por su originalidad. Tiene diseño asimétrico, su formato es reducido y puede encajar en un estilo de decoración moderno o contemporáneo.

Espejo adhesivo Hode

Cuatro baldosas de espejo cuadradas perfectas para ambientar y adaptar a la pared del recibidor, el baño o un dormitorio.

Ovalado con marco dorado

En el caso de que queramos recrear un ambiente clásico o vintage, este espejo puede encajar a la perfección si queremos darle protagonismo decorativo.

Espejo de pie de estilo barroco

A la hora de decorar el dormitorio y tener una pieza de decoración llamativa y bonita, este espejo es ideal para ambientar y darle un toque antiguo a la estancia.

En forma de diamante

Un set de tres espejos con un diseño delicado en forma de rombo que quedan perfectos en el recibidor de tu hogar o en el baño. Podrás combinarlos juntos o por separado.

Redondo de madera y metal

Con una medida de 45 cm de diámetro, es perfecto para combinar en tu dormitorio, pasillo o recibidor. Está hecho de metal y madera sólida, lo que garantiza su calidad.

Con marco de oro patinado

Este espejo llama la atención por el diseño y material de su marco. Es un buen recurso para darle originalidad a cualquier espacio donde se ubique.

Set de 3 espejos hexagonales

Tres espejos colgantes en diferentes tamaños con forma hexagonal para crear una combinación decorativa en el tocador, vestidor o recibidor.

Espejo irregular moderno

En los hogares de estilo moderno, no hay nada mejor como un bonito espejo irregular que permita crear un ambiente distendido en el que, precisamente, el espejo se convierta en una pieza artística.