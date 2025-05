Bono brilla en Festival Cannes

La del día viernes 16 de mayo fue una alfombra roja muy peculiar en el Festival de Cannes. En primer lugar, porque el protagonista fue un músico y no un actor, una actriz o director de cine, como suele suceder comúnmente en el certamen francés. Y, en segundo, porque Bono desfiló junto a Sean Penn y siete soldados ucranianos, demostrando así su respaldo al gobierno de Volodímir Zelenski en la guerra que enfrenta contra Rusia.

La inédita escena ocurrió minutos antes de la proyección del documental Bono: stories of surrender, dirigido por Andrew Dominik y fue captada por cientos de fotógrafos de todo el mundo.

Dentro de la delegación del documental, que próximamente llegará a Apple TV Plus, también desfiló The Edge (U2). El actor Sean Penn, quien según se explicaría más tarde, fue el encargado de contactar a los soldados ucranianos; así como la abogada y activista Amaral Clooney, esposa del actor George Clooney.

Bono, enteramente de negro y con gafas con cristales rosas, y The Edge firmaron autógrafos y se hicieron fotografías con los fans que les esperaban desde varias horas antes frente al Palacio de los Festivales de Cannes.

En el interior de la sala, el cantautor irlandés fue recibido como la estrella de rock que es, con una ovación que se repitió durante siete minutos más tras la proyección de la cinta en blanco y negro que adapta su espectáculo "Stories of surrender: an evening of words, music and some mischief".

"Este festival nació con un objetivo en mente en 1939, porque Musolini y el hombrecito con bigote (Adolfo Hitler) se apoderaron de la Muestra de Venecia, y Cannes surgió para combatir el fascismo y defender la libertad. ¡Slava Ukraini y viva la France! ¡Viva Europe! (¡Gloria a Ucrania y que viva Francia! ¡Que viva Europa!)", pronunció Bono en el teatro Lumiere, y también agradeció a su amigo, el estadunidense Sean Penn. "Si estuviera en las trincheras reales, no de películas, quisiera estar con Sean Penn, él estuvo para mí", señaló el músico.

La película en blanco y negro se basa en las memorias de Bono, Surrender: 40 songs, one story y la gira que lo acompaña, donde la estrella irlandesa del rock reflexiona sobre la paternidad, la religión, la muerte, la política y las casi cinco décadas de actuaciones de su banda.