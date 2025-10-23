Borrachera provocó separación

En su libro de memorias, titulado You thought you knew, Kevin Federline, quien es papá de los dos hijos mayores de Britney Spears, reveló el momento exacto en que supo que la relación ya había terminado. Afirmó que fue una llamada telefónica en la madrugada, con Britney al otro lado de la línea, en estado de ebriedad junto a Paris Hilton y Lindsay Lohan, lo que provocó su divorcio.

Las tres, según contó, estaban borrachas y le pedían que se uniera a ellas. Al fondo, sin embargo, Federline asegura que podía escuchar a sus hijos Sean Preston y Jayden llorando desconsolados. Él se encontraba trabajando en Miami.

Aunque no era la primera vez que Spears aparecía en los titulares de distintos medios de comunicación por sus fiestas, para Federline ese momento fue “la gota que derramó el vaso”. La llamada no solo evidenció, a su juicio, una falta de responsabilidad, sino que le dejó claro que la prioridad de la cantante ya no era su familia. “Ya había visto las fotos en los medios: la mansión de Paris en Malibú, las fiestas, las madrugadas sin fin”, escribió.

Para él resultaba imposible seguir esperando a que ella cambiara su estilo de vida con muchos excesos en su vida, entre ellos, la droga y el alcohol. En tanto, los representantes de Britney insisten en que el bailarín solo se está aprovechando de su ex.