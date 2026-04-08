Bosch niega relación con hijo de Luismi

La polémica creció en redes sociales, pero Fátima Bosch salió a poner orden y a hablar claro sobre los rumores que la vinculaban con Miguel Gallego Arámbula. Interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Miss Universo negó cualquier relación con el joven, hijo de la actriz Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel. “Desde que gané, cada semana me sacan un novio diferente. Él es un bebé, no sé cuántos años tenga, es una criatura. Yo tengo 25 años, nunca me han gustado ni de mi edad”, señala.

Bosch explicó que el origen del escándalo estaría en contenido alterado digitalmente y dejó claro que no existe ningún vínculo real: “Es una edición, yo creo que, con inteligencia artificial, pero no, cómo creen, nada de eso es real. No lo conozco, no le he convivido y yo creo que también hay que respetar su privacidad porque si no quiere compartir cosas, hay que respetarlo, a él y a su mamá”.

Aunque negó el romance, Bosch no dudó en reconocer el atractivo del joven. “Claro, su mamá es guapísima, la heredó totalmente; Aracely es una muñeca. Está guapísimo, obviamente va a andar con alguien de su edad. No invente, por favor”, considera.

Los rumores surgieron en marzo, cuando un perfil de Miguel comentó una publicación de Fátima en Tiktok.