El cantante español Miguel Bosé contó que tuvo planes de llegar al altar en una de sus relaciones pasadas en medio de un homenaje en el Festival de Cine de Morelia.

Miguel Bosé fue homenajeado en el encuentro fílmico, en donde recordó su carrera como actor en Tacones lejanos, una de las películas de Pedro Almodóvar, e incluso habló sobre su reservada vida privada.

El cantante español ha revelado algunos pasajes de sus pasadas relaciones amorosas con el lanzamiento de su libro y bioserie, pero ahora contó un error que estuvo a punto de cometer cuando era joven. “Tenía una novia estupenda, me quería casar, en fin”, dijo en el encuentro. “Muchos otros errores más que no cometí”, añadió ante las risas y aplausos de la audiencia. Aunque no reveló el nombre de su expareja, con quien casi llega al altar, se sabe que mantuvo fuertes lazos con dos actrices: Giannina Facio, con quien comenzó a salir luego de conocerla en la casa de Julio Iglesias; y Ana Obregón, a quien frecuentó tras una fiesta.

A ambas les dedicó canciones como “Nena” y “Anna”. Más recientemente se separó de Nacho Palau luego de 26 años juntos.