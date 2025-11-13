Botines en tendencia en Otoño-Invierno

Estos son los modelos más destacados de la temporada. Diseños que se alzan como básicos esenciales y otros que llegan a renovar el estilo personal.

Botines puntiagudos

McQueen anunció que las puntas triangulares conquistarán la temporada de Otoño-Invierno 2025; en el desfile de moda se vieron botines de punta afilada, siendo una horma que estiliza. Es decir, que crea un efecto de piernas alargadas.

Botas combat

Las botas combat pasaron de ser un elemento característico del estilo grunge de los 90 a un básico del armario. En esta oportunidad, Moschino notificó que la versión tradicional de botines combat de cordones seguirá en auge; no dejando de lado aquellas más osadas con hebillas estilo biker que mostró Auralee.

Botines vaqueros

Los botines vaqueros, una silueta que ha estado por largo tiempo en el armario femenino y hoy se aprueba por los expertos que seguirá en auge. Este calzado se suma a la lista de zapatos cómodos y sofisticados, ya que tiene la capacidad de regalar un efecto visual favorecedor.

Botines de tacón statement

Los botines de tacón redondo es un diseño arriesgado que incluso puede perder vigencia rápidamente, sin embargo, mientras esté al ritmo del street style pueden elevarlo todo. La propuesta de Chanel de una perla XL como tacón, elegante, delicado y al tiempo osado, perfecto para acompañar vestidos y pantalones. Seguido está Louis Vuitton con un tacón más geométrico y altura pronunciada, y termina en Michael Kors con un tacón en bloque que emana comodidad.

Botines diferentes

Siguiendo con las líneas de las propuestas intrépidas; casas de moda como Louis Vuitton experimentaron con otros diseños, creando nuevas alternativas que no dejan de ser atemporales, pero que añaden mayor dinamismo. McQueen, por su lado, probó con un diseño que transmite poder, seguridad y seducción.