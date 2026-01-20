Boyer estrena versión de un clásico

Para la actriz Angelique Boyer la constancia y la disciplina son los ejes de su carrera y de lo que ha logrado en dos décadas de trayectoria.

Ahora, con el estreno por Las Estrellas de Doménica Montero, remake de La dueña (1995) y Soy tu dueña (2010), dice que no le intimidan las comparaciones que haga la gente entre ella con Angélica Rivera y Lucero, quienes en su momento también protagonizaron dicho melodrama y aclara que el título de la nueva reina de las telenovelas no le importa portarlo. “Yo solo amo lo que hago, me siento muy bendecida del lugar que se me ha dado, cada que yo recibo este comentario pienso en mi mamá y mi abuela, que son las que hicieron que yo esté aquí, porque era el sueño que las tres teníamos y ellas no lo pueden escuchar ahora”, comentó Angelique.

En las redes sociales ya circulan videos y reels donde se hacen comparaciones entre las actuaciones de Angélica Rivera, Lucero con las de Angelique, haciendo la misma escena, algo que Boyer dijo sabía no tardaría en suceder. “Estoy muy acostumbrada a las comparaciones, no es algo que me genere conflicto, creo que el público hace icónicos a los personajes y uno hace su mejor trabajo posible”, compartió.

Grandes estrellas

Pero Angelique también manifestó su admiración por Angélica y Lucero, asegurando que vio las versiones que ellas hicieron de esta historia, escrita originalmente por la cubana Inés Rodena, y adaptada por Caridad Bravo Adams, y las disfrutó mucho, además de que no es la primera vez que reversiona una telenovela de Lucero, ya lo hizo con Tres veces Ana (2016) la cual la cantante hizo en 1995 con el título de Lazos de amor. “Para mí es un honor, me siento privilegiada, no sé cómo la gente la ve como refrito. Yo soy la más orgullosa de hacer telenovelas, que mi abuela en Francia me dijera que vio ‘Teresa’ traducida al francés, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen sentir realizada”, señaló.

Angelique destacó que el mensaje que deja Doménica Montero a las mujeres es que muestra la evolución que se ha tenido como género, y es un espejo en el que se muestra que el empoderamiento verdadero es el amor propio, que desde allí se debe de construir y no desde hacer menos a los hombres o estar en contra de ellos.

Por eso, para Angelique es importante que la gente vea que Doménica tiene el apoyo de dos hombres maravillosos: su padrino Andrés Solana (Alejandro Tommasi) y su hijo Ernesto Solana (Juan Manuel Rincón), quienes le ayudan a imponerse y sobrevivir en un mundo machista. “Son dos hombres ejemplares que han sabido guiar y proteger a Doménica, y ella confía ciegamente en que todos deben ser como ellos, por eso cuando se topa con Max Languer (Diego Amozurrutia), no solo la abandona también la traiciona, y en esta versión hay un linchamiento social hacia ella, es algo muy fuerte y que suma a esta versión, porque la humillación es aún más pública por las redes sociales y es un ejemplo de lo que puede pasar a cualquier persona hoy en día”, añadió.