Boyer mantiene firmes sus raíces

A poco más de un mes de su estreno en Univision y un par de semanas en el Canal de la Estrellas, la telenovela Doménica Montero se colocó en la conversación por los altos niveles de audiencia que ha registrado en Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida en el programa Despierta de N+, las cifras alcanzadas desde el 8 de diciembre de 2025 incluso abrieron la posibilidad de un Récord Guinness.

Ante estos señalamientos, su protagonista, Angelique Boyer reaccionó con cautela y recordó que el éxito no es algo nuevo dentro del género. “Sí las hay (actrices exitosas), por supuesto. Los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido”, señaló.

Subrayó que el resultado no debe tomarse como un logro personal. “Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado”, dijo sobre la respuesta del público.

Explicó que el objetivo del proyecto ha sido “llegar a nuevas generaciones”, apostando por un melodrama clásico en una industria saturada de contenidos. “Atraparlos en este melodrama novelero que es algo que se está perdiendo y que es súper lindo verlos emocionados con esto”, compartió.

Finalmente, aclaró que, más allá de récords, mantiene los pies en la Tierra.