Boyer y Rulli juntos en una comedia de cine

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli son pareja desde hace más de una década, y jamás han pasado por una situación como la que enfrentarán a partir del próximo verano, cuando cambiarán de cuerpos nada más y nada menos que con unos taqueros que además son sus fans.

Los actores, junto con Michelle Rodríguez, protagonizarán la comedia de body switch No eres tú, soy yo que dirige de Alejandro Lozano, realizador también de Matando cabos y Sultanes del sur.

Sinopsis

“La historia va de que Angelique y Sebastián son ellos mismos, están grabando una telenovela en Puerto Vallarta y tienen dos superfans con quienes se cruzan y por alguna razón extraña cambian de cuerpos, entonces empieza el relajo, porque es ver cómo se comportan todos en (el cuerpo de) alguien más”, revela Fernando Lebrija, cineasta impulsor del concepto de rodar en la Perla de Occidente.

Será la primera vez que Boyer y Rulli trabajen juntos en cine, pero llegan s los sets con la experiencia de haberlo hecho en telenovelas como Teresa, El extraño retorno de Diana Salazar y Tres veces Ana.

No eres tú, soy yo es la producción inicial de un paquete de 20 películas a rodarse en Jalisco, en los próximo cinco años, gracias a un fondo de incentivos a la producción cinematográfica de 800 millones de pesos procedentes de diversos inversionistas, entre los que destaca el Banco Mundial a través del IFC, su brazo inversor.