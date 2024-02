Angelique Boyer y Sebastián Rulli, una de las parejas más estables en la farándula mexicana han terminado, eso se dice en redes sociales, donde el nombre de los actores se volvió tendencia porque se asegura que tras nueve años de relación el noviazgo ha llegado a su fin.

Varios cibernautas han lamentado la supuesta noticia, aseguran que ya no creen en el amor después del truene de una de las parejas favoritas que han protagonizado varias historias de amor en la pantalla chica, una de las más entrañables fue Teresa.

En agosto celebraron nueve años de relación, han dicho en reiteradas ocasiones que son felices así como están, sin estar casados y sin tener hijos; en agosto festejaron nueve años de romance, el actor argentino le dedicó unas emotivas palabras en redes.

“Nuestra historia ha sido una montaña rusa de emociones, aventuras y aprendizajes, y cada día me hace más feliz saber que te tengo a mi lado. Tu amor ha sido mi mayor fuente de apoyo y motivación. Gracias a ti, he crecido y me he convertido en una versión mejor de mí mismo. Tu presencia en mi vida ha transformado mi mundo, llenándolo de alegría, felicidad y amor inmenso. Hoy celebro, agradezco y brindo por estos 9 años, pero también por los infinitos años de felicidad que aún nos esperan. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz Aniversario… Mi amor. @angeliqueboyer #9años #love #felizaniversario”, se lee en el mensaje que acompaña un romántico video que incluye varios momentos juntos.

Aunque Angelique Boyer y Sebastián Rulli no han respondido directamente a las versiones que aseguran ya terminaron su noviazgo, hace apenas unos días el actor posteó una foto en la que Angelique comentó: “¡Hermoso! Combinas con el cielo y el paraíso!”. Además, la pareja hizo un viaje en enero a Argentina y ambos han estado compartiendo fotografías al respecto y confesiones sobre lo maravilloso que es estar juntos.