Después de la incertidumbre que generó su estado de salud, Laura Bozzo abandonó el hospital en el que permaneció casi un mes tras sufrir una complicación médica.

Fue en octubre cuando la conductora encendió las alarmas, luego de que se reportara que una úlcera la habría llevado hasta la sala de emergencias de una clínica de Acapulco. La situación se agravó a tal grado que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México, donde estuvo en terapia intensiva a causa de una peritonitis.

Sin embargo, se dio a conocer que la peruana fue dada de alta el pasado domingo y que continuaría su recuperación en casa.

Rumores

“Laura Bozzo ya salió del hospital, el día domingo se la llevaron a casita y se está recuperando. Después de cuatro semanas, Laura ya se encuentra en casa”, aseguró la reportera Liz López, colaboradora del programa Todo para la mujer.

Cabe destacar que, hasta ahora, ni Bozzo ni sus hijas, Victoria y Alejandra de la Fuente, han confirmado el alta médica. La última actualización sobre Bozzo se dio el 13 de noviembre, cuando Alejandra aseguró que su madre se encontraba estable y ansiosa por retomar su vida.

Existen algunas versiones que afirman que, a pesar de evolución, Bozzo necesitará un tanque de oxígeno y cuidados especiales para restablecerse por completo.