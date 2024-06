En la última emisión de Master Chef Celebrity, Laura Bozzo decidió abandonar la competencia a tan solo unos pocos días de la final. Su salida, así como su paso por el programa, estuvo rodeado de la polémica pues ocurrió en medio de fuertes confrontaciones con el resto de sus compañeros.

En entrevista, la polémica conductora compartió su sentir respecto a su participación dentro de la cocina más famosa de México y expresó que, aunque tuvo varios logros, nunca terminó de adaptarse a los demás participantes. “Lo que no me gustaba era el ambiente y los compañeros, no me adaptaba porque sentía que ellos ya venían con una estrategia preparada y yo había venido simplemente a cocinar”, dijo.

La conductora ya había insinuado en episodios anteriores su posible renuncia; sin embargo, el domingo pasado, finalmente tomó la decisión.

El punto crítico ocurrió durante un desafío en el que la peruana fue designada capitana y sufrió una quemadura en la mano a pocos minutos de empezar. A pesar de los esfuerzos de su equipo (compuesto por Ernesto Cázares, Rossana Nájera y Ferka), perdieron el desafío, desencadenando una fuerte confrontación con Ferka.

Pero lo que ocasionó la salida de la llamada “Señorita Laura” fueron las constantes “injusticias” que asegura que presenció en varios capítulos, como las cometidas por el conocido “team hielitos”. “Nadie que haya visto el programa, me va a negar que el ‘team hielitos’, comandado por Ferka y Jawy manejaban todo y al final, hasta Litzy estuvo con ellos; menos el Rey Grupero, Harold y yo, porque éramos ‘los tres tristes tigres’. Cuando se fueron Itatí, Paco de Miguel e Itzel, me empecé a sentir insegura”, detalló sobre sus últimos días en el reality.