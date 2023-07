Fabián Rivera. CP. Con la presencia de autoridades locales, así como personalidades del ámbito cultural de la capital chiapaneca, la Feria Municipal del Libro “Primavera 2012” inauguró sus actividades el día miércoles 18, en punto de las 10 de la mañana.

Fue en las instalaciones de la Feria, ubicadas a un costado de la Catedral de San Marcos, donde se dieron cita para dar el banderazo de salida de este evento, el cual se pretende que sea realizado año con año en la ciudad, buscando formar parte de la tradición librera con la que cuentan otras ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México.

En este contexto, se llevó a cabo un merecido homenaje a la vida y trayectoria literaria del poeta y narrador Eraclio Zepeda Ramos, quien celebra, este 2012, 75 años de vida, “y lo que falta”, según dijo el autor en entrevista.

“Para mí es un placer asistir a la inauguración de esta feria, rodeado de jóvenes y niños que aspiran a ser lectores. Creo que cuando una Feria del Libro se incorpora a las actividades culturales del festejo de San Marcos, vamos por buen camino.

“Por otro lado, acerca de mi cumpleaños número 75, yo mismo me sorprendo, nunca pensé llegar tan lejos (risas); pero como yo digo, no estoy cumpliendo 75 años, sino cinco quinces (risas), me voy a echar 5 valses, y espero echarme el sexto”, comentó.

Como parte de esta celebración, Eraclio Zepeda fue reconocido por Felipe Granda, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, en compañía de Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Unicach; Carlos Valdéz Avendaño, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, y Mario Nandayapa, escritor y académico, cronista oficial del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas.

La Feria Municipal del Libro continuará sus actividades este jueves 19 de abril, a partir de las 9:00 horas, con talleres, actividades culturales y presentaciones de libros, en una programación que culminará el próximo miércoles 25 de abril.