Fabián Rivera. CP. En una breve gira por el sureste del país, la joven cantante guatemalteca Fabiola Roudha realizó una visita relámpago por Tuxtla Gutiérrez, donde presentó un adelanto de su más reciente producción discográfica, que está por lanzarse muy pronto y cuyo título aún se mantiene en el misterio.

De Fabiola impacta no sólo la amplia trayectoria con la que cuenta (ha pisado escenarios de varios países, con tan sólo 19 años de edad), sino su belleza, su carisma y su sencillez al momento de charlar y responder las preguntas.

Buscando un lugar adecuado y representativo de la ciudad para poder realizar la entrevista (confesó solo conocer el estadio “Víctor Manuel Reyna”, que visitó cuando ella estaba en “La Academia”), caminamos en su compañía a lo largo de varias cuadras de la Avenida Central, donde más de un transeúnte se mostró impactado por Fabiola, que lucía espectacular, y no aparentaba molestia alguna ante el bochorno tuxtleco, a lo que hay que agregar unos pronunciados tacones que hacían más impactante su figura.

Finalmente, llegamos al Parque de la Marimba. Y esto fue lo que Fabiola comentó: “Vine ya con todo esto nuevo, con mi propio estilo musical llamado ‘electrokei’. El nombre es una mezcla de inglés y japonés que significa hacer algo diferente, atreverse, mucho color, mucho positivismo, y una fusión entre lo electrónico, el rock, el dub step y también un poco de balada”.

“Lancé mi primer sencillo en Guatemala, a finales de febrero de 2011. El tema se llama ‘Time to love’, o ‘Enamórame’, en español, y fue un tema más para bailarlo, en discotecas y todo, y causó un poquito de polémica porque ya había participado en ‘Código Fama’, de Televisa; ‘Show Match’, uno de los más importantes de Sudamérica; ‘La Academia’ y ‘Desafío de estrellas’, de TV Azteca (donde obtuvo grandes resultados)”.

Este nuevo paso, la búsqueda de un estilo propio, fue el punto de partida de una nueva faceta en su carrera. Tomó la decisión de dejar de ser Fabiola de “La Academia”, para ser Fabiola Roudha, una chica con voz propia, con mucho talento y un gran futuro por delante.



Un nuevo camino

Aun cuando ya había probado las mieles del éxito, Fabiola sabía que necesitaba algo más para ser lo que siempre había deseado. Fue entonces que un exótico continente le abrió las puertas: “Fue un gran impulso para mí haber viajado a China, para cantar en la final de un torneo de tennis mesa, y fue en ese viaje cuando entré en contacto con las influencias musicales asiáticas, donde conocí el ‘kei-pop’, y me llamó mucho la atención, aunque desde pequeña siempre me gustó mucho todo lo que tuviera que ver con esta cultura”.

Así pues, con aires renovados, y después de un largo proceso de reflexión, Fabiola decidió tomar las riendas de su carrera, y ahora, en este 2012, decidió dar vida a lo que será su segundo material discográfico, cuyo título aún está por definirse.

De su primera incursión musical, “Mi gran desafío”, a este nuevo paso, la joven voz de Guatemala para el mundo es conciente de que aún le falta madurar mucho, y la fama no es algo que le preocupe, sino cumplirles a esos seguidores de diferentes partes del mundo que la escuchan.

“Atrapada” es el primer sencillo de este material que ya podremos escuchar en estaciones radiofónicas de México, muy pronto. Chiapas, por supuesto, la recibirá siempre con los brazos abiertos. Quienes deseen conocer más sobre Fabiola Roudha pueden seguirla a través de Twitter en @fabiolasinger, o bien, visitar el sitio web http://www.fabiolaroudha.com/.