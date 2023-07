Fabián Rivera. CP. Los pasos creativos de Alberto Sánchez Merchant siguen dando de que hablar, pues recientemente dio a conocer su nueva producción literaria, “Lágrimas de sangre”, título en el que da cabida a géneros narrativos como el cuento y la novela, así como a las reflexiones filosóficas e incluso el humor.

“Lágrimas de sangre” es un libro de carácter totalmente independiente, que Sánchez Merchant tuvo a bien entregar a las prensas a finales de 2011, gestionado a partir de recursos propios; eso sí, con mucha ilusión debajo del brazo, como aquel viajero que no tiene nada más que sus libros para emprender el camino.

“Para mí, ‘Lágrimas de sangre’ significa un paso en más en mi carrera, en este afán de contribuir al bienestar de la cultura en Chiapas. Abordo varios géneros literarios; hay cuentos chiapanecos, cuentos internacionales, una novela político-laboral, crónicas de viaje y 200 chistes”, comentó.

¿Por qué incluir este material en un libro que apunta a la solemnidad? “La vida para mí no puede ser puro sufrimiento, además de que el libro está pensado para que cualquier lector pueda acercarse a él. Si a alguien le gustan los cuentos, pues hay cuentos; si le gusta la crónica, pues también hay crónica dentro de él. La intención es hacer un libro diverso, tomando en cuenta también que es un libro gestionado con recursos propios, de ahí la necesidad de incluir lo que he venido produciendo a lo largo de varios años”, respondió.

“Se llama ‘Lágrimas de sangre’ porque el hilo conductor de todo el libro son hechos de sangre, como la matanza de Acteal, los conflictos religiosos de San Juan Chamula, la Guerra de Irak, el terrorismo en España; pero el contenido no es pura sangre, por eso busqué combinar, para que de alguna manera el libro se pueda disfrutar”, añadió.

“Lágrimas de sangre” significa el retorno editorial de Alberto Sánchez Merchant, una pluma incansable con más de 25 años de experiencia por los rumbos de la literatura. Desde el año 2004, en que dio a conocer “Navegando entre letras”, la labor del autor no se ha detenido y sigue en pie de lucha, “porque a pesar de que no hay apoyos, de que muchas veces se le desdeña, amo a la cultura”.

Quienes deseen conocer un poco más acerca del autor y su producción literaria pueden escribir a productoraculturalmaya@hotmail.com.