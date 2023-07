Fabián Rivera. CP. Cuatro destinos en común, cuatro legados. La obra plástica y gráfica de Luis Alaminos Guerrero, Ramiro Jiménez Pozo, Óscar Vázquez Gómez y Héctor Ventura Cruz es recordada a través de la exposición “4G+B”, inaugurada el viernes 15 de junio, en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Regional de Chiapas.

El colectivo artístico “Lugar de Brujos” ha sido el encargado de dar vida a esta magna muestra, un tributo a la memoria de las artes plásticas de Chiapas.

Más de 50 piezas, provenientes de colecciones particulares, fueron seleccionadas cuidadosamente y dispuestas al público en una museografía muy particular, dividida en cuatro espacios alternos que, además de presentar una muestra representativa de obra, ofrecen al espectador los datos biográficos de cada uno de los homenajeados.

En el punto central de este espacio fueron colocados objetos personales de cada uno de los artistas, una silla y una mesa, como una suerte de invitación a que los espectadores puedan ser parte del universo particular de los creadores.



Proceso y tributo

Al entrar a la exposición, que contó con una considerable afluencia de asistentes, fue posible adquirir un breve catálogo con la obra presentada en la muestra. Al parecer, una edición de tiraje limitado que seguramente se convertirá en un objeto de culto.

Rafael Araujo, coordinador del colectivo “Lugar de Brujos”, explica que, año con año, el grupo se reúne para decidir cuáles serán los proyectos que llevarán a cabo para el siguiente año. Fue así como se reunieron a finales de 2011, y tuvieron la iniciativa de rendir homenaje a artistas plásticos de la entidad, por la necesidad de ofrecer una retrospectiva en torno a su legado, desconocido por las nuevas generaciones de artistas.

“Pensamos que debe ser una exposición en homenaje a cuatro de los artistas más influyentes en la escena tuxtleca de la segunda mitad del siglo XX”, indica Araujo. Tras un proceso de discusión y selección, fue él mismo el encargado de generar este proyecto, que, como explica a continuación, está sustentado en cinco grandes premisas:

“Que tuvieron en común la creación plástica como motor de vida; que obtuvieron el Premio Chiapas en Artes; que tuvieron un impacto importante en la población a través de la docencia o la cercanía con la gente; que estuvieron relaciones con el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas; y que ya no están presentes de manera física”, detalla.

Además de esta muestra colectiva, los “brujos” rindieron homenaje a los artistas a través de una pieza preparada exclusivamente para la exposición.

Rafael Araujo recordó a Luis Alaminos Guerrero, con la obra “El niño, las mariposas y el color de don Luis”; Roberto de la Cruz, a Ramiro Jiménez Pozo, con “El Mash de don Ramiro Jiménez Pozo”; Sebastián Sántiz Gómez, a Óscar Vázquez Gómez, con “El Sumidero”; Héctor Ventura fue recordado por Beni, con un retrato al óleo; y por último, Sandra Díaz realizó la serie “Grabados en la memoria”, en homenaje a los cuatro maestros.

“Como exposición, además del aprendizaje obtenido y del reto que significa rendir tributo de una manera plástica a estos personajes ya desaparecidos, el acto en sí ofrece la posibilidad de aprender un poco más sobre la creación pictórica y sobre nuestros artistas, para reconocer que somos herederos de una larga y bella tradición artística que suele dejarse en ese recipiente que a veces nos traiciona, la memoria”, concluye Araujo.