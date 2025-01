Brad Pitt se encuentra en el centro de una polémica luego de que se reportara que una mujer francesa fue víctima de una estafa en la que se utilizó el nombre del actor para hacerle un fraude. La estafa se dio a conocer a través de medios franceses y generó preocupación en torno a la imagen pública de la estrella de Hollywood.

Según las autoridades, la mujer habría sido engañada por una persona que, haciéndose pasar por Brad Pitt. La mujer, identificada en el reportaje solamente como Anne, contó en un programa del canal TF1 cómo pensaba que estaba manteniendo una relación romántica con la estrella de Hollywood, lo que la llevó a divorciarse de su esposo y transferir 850 mil dólares a los estafadores.

Los estafadores utilizaron cuentas falsas en redes sociales y Whatsapp, así como tecnología de creación de imágenes por IA para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies y otros mensajes de Pitt. Para robar el dinero, fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban supuestamente congeladas debido al divorcio con su exesposa Angelina Jolie.

Pidió a los seguidores no confiar en este tipo de mensajes provenientes de cuentas no verificadas, especialmente aquellos que no han sido solicitados. Cabe destacar que las cuentas de las celebridades no solo son gestionadas por ellas mismas, sino también por sus representantes. “Este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, agregó.

Según el canal, en el momento de la transmisión Anne estaba sufriendo una depresión severa y estaba hospitalizada para recibir tratamiento.