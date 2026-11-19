La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ya comienza a generar reacciones en Hollywood, una de las más entusiastas fue la de Brad Pitt, quien no solo celebró que el británico se convierta en el próximo Agente 007, sino que también dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo en la pantalla como su archienemigo.

Durante la alfombra roja del estreno de su nueva película, Las nuevas desventuras de Cliff Booth, el ganador del Óscar fue sorprendido con la noticia de que Pattinson encabezará la próxima entrega de la franquicia de espionaje.

Reconocimiento

En declaraciones a Variety, Pitt reaccionó con entusiasmo al enterarse de la elección del actor, con quien compartió créditos en La ciudad perdida y a quien reconoció por las decisiones que ha tomado en su carrera. “¿En serio? ¡Me encanta esta idea!”, expresó, antes de elogiar el trabajo de su colega. “Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus decisiones, creo que es un verdadero ‘crack’. ¡Genial, buena elección!”, comentó el famoso, quien se mostró convencido de que Pattinson es una buena apuesta para tomar el lugar que dejó Daniel Craig.

Pero la conversación también abrió la puerta a una posibilidad que entusiasmaría a los seguidores de la saga: ¿Brad Pitt aceptaría interpretar al villano que se enfrente al nuevo 007?

El actor se mostró dispuesto a considerar el papel de antagonista, por lo que su nombre podría sumarse a las especulaciones sobre quién será el encargado de convertirse en el próximo gran enemigo del agente secreto.

“¿Sabes?, me gustaría hacerlo”, continuó. “Estaría dispuesto. Quiero decir, mi amigo Javier (Bardem) lo hizo tan bien. Es un papel difícil, pero lo aceptaría”. Más tarde, remató: “¡Apúntenme para el papel de villano!”.