Braulio Mata lanza nuevo tema

Braulio Mata continúa fortaleciendo su carrera con el lanzamiento de “El celoso”, composición de Marco Antonio Solís, uno de los autores más reconocidos de la música mexicana. El sencillo se suma a su repertorio y marca un nuevo paso en el desarrollo de su proyecto musical.

Con una trayectoria que le ha permitido presentarse en importantes escenarios y formar parte de distintos proyectos dentro de la música regional mexicana, Braulio ha construido una sólida experiencia como músico. Ahora, esa preparación cobra una nueva dimensión al darle mayor protagonismo a su faceta como cantante.

Esta etapa representa una oportunidad para mostrar otra parte de su talento, pasando de acompañar musicalmente grandes interpretaciones a ser quien les da voz y transmite su propio estilo. Así, Braulio continúa ampliando su presencia en la industria, aprovechando la experiencia que ha adquirido a lo largo de su carrera.

La elección del tema también tiene un significado especial dentro de su repertorio: interpretar una composición de Marco Antonio Solís representa un acercamiento al legado de uno de los grandes cantautores de la música mexicana.