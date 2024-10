Brenda Bezares se defiende de ataques

Brenda Bezares ha sido objeto de críticas por parte de internautas y personas del medio del espectáculo que aseguran que “se cuelga” del éxito reciente de su esposo, Mario Bezares, tras su participación en La casa de los famosos México.

Algunas de estas críticas incluyen comentarios que la acusan de tener “el ego inflado”, como lo expresó Miguel Díaz, excompañero de Brenda en Multimedios, quien también la señaló por supuestamente haber evitado a algunas fanáticas.

En una reciente entrevista, Díaz afirmó que Brenda había mostrado actitudes polémicas durante su estancia en Monterrey. “Eran tres personas que la seguían, y Brenda huyó de ellas. Estaba insoportable”.

A pesar de estos comentarios, Díaz aclaró que no tiene ningún problema personal con la cantante y modelo. Frente a estas acusaciones, Brenda Bezares decidió no quedarse en silencio. A través de historias en su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que manifestó su posición respecto a las críticas. “Recuerden que, de aquí para allá, solo van a obtener puro amor, puro cariño, puras buenas cosas. Todo lo demás, son interesantes puntos de vista”, expresó Brenda.

En su mensaje, la modelo también reflexionó sobre las críticas que ha recibido y cómo ha aprendido a lidiar con estas. “He aprendido a escuchar a todos, pero solo me quedo con lo que me hace bien”, aseguró.

Además, enfatizó que considera que la gente que critica puede ser también una fuente de aprendizaje, y añadió: “Estoy convencida de que hay más gente que me quiere que los que me critican”.

Mario Bezares da su opinión

Por su parte, Mario Bezares no dudó en defender a su esposa en un video publicado en Tiktok, donde agradeció el apoyo del público y abordó las críticas que han rodeado a Brenda. “Es una mujer muy afable. No veo por qué la gente comenta cosas que no vienen al caso”, dijo el exconductor de Acábatelo.

Asimismo, subrayó que su familia es su principal apoyo y pidió que se celebren los logros alcanzados en La casa de los famosos, en lugar de emitir comentarios negativos.