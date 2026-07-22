Brianda Deyanara llega para ganar

Después de conquistar las redes sociales, convertirse en una de las influencers de belleza con más seguidores (35 millones en Tiktok), Brianda Deyanara se suma a La casa de los famosos México.

La producción confirmó a la creadora de contenido como la decimotercera habitante del reality show. Originaria de Tijuana, Brianda saltó a la fama en 2017 gracias a sus videos de baile, comedia y consejos de moda; sin embargo, antes de comenzar en las plataformas digitales se graduó en Ciencias de la Comunicación.

Con rumbo a la victoria

Durante su presentación, la también modelo confesó que una de sus mayores virtudes es la de ser una líder, por lo que, durante las pruebas, buscará ganar las ventajas de la casa. “Me gustaría a mí tener el orden, el liderazgo. Creo que soy una buena líder, pero tampoco tengo problema con seguir a un líder, pero soy muy estructurada”, expresó.