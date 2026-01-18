Bridgerton deslumbra en París

El Palais Brongniart, uno de los recintos más emblemáticos de París, se transformó en un auténtico salón de baile al estilo de Bridgerton para albergar la premiere mundial de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

Encabezado por Luke Thompson y Yerin Ha, protagonistas de la nueva entrega, el evento recreó el universo de la alta sociedad del “ton” con un despliegue de elegancia, romance y espectáculo digno de Lady Whistledown. La noche fue transmitida en vivo a través de Tudum y reunió a fans de todo el mundo.

La pasarela

Más que una alfombra roja, la velada incluyó música en vivo y una proyección especial del primer episodio de la temporada, dos semanas antes de su estreno oficial, confirmando que cuando Bridgerton organiza un baile, no existen fronteras.

La alfombra reunió también a figuras clave del elenco como Claudia Jessie, Florence Hunt, Will Tilston, Emma Naomi, Adjoa Andoh, Hannah Dodd y Victor Alli, reafirmando el carácter coral de la serie incluso fuera de la pantalla.

Entre los looks más comentados, Golda Rosheuvel destacó con un conjunto tejido en tono naranja quemado; Claudia Jessie reinterpretó la sastrería clásica con un traje negro bordado con flores; y Michelle Mao compartió que el vestuario de su personaje, Rosamund Li, toma referencias directas de María Antonieta, incluyendo joyería inspirada en piezas históricas reales.

Durante la alfombra, Yerin Ha reveló que su inspiración romántica provino de las novelas de Emily Henry, mientras que Thompson bromeó sobre su preparación para el papel, confesando que se sumergió directamente en An Offer from a Gentleman, la novela de Julia Quinn que inspira esta temporada.

La noche también sirvió como escenario para presentar Bridgerton: The Official Podcast, una producción de seis episodios realizada por Netflix y Shondaland, conducida por Alison Hammond, que profundizará en los romances, tensiones y secretos de la nueva entrega a través de entrevistas con el elenco.

Como broche final, los asistentes al streaming pudieron ver completo el primer episodio de la cuarta temporada antes que nadie.

¿De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton?

La nueva entrega pone el foco en Benedict Bridgerton, el hijo bohemio de la familia. Inspirada en An Offer from a Gentleman, la historia comienza en un baile de máscaras donde Benedict conoce a la enigmática Dama de Plata, sin saber que detrás del antifaz se encuentra Sophie Baek, una joven cuya identidad cambiará el rumbo de su vida.

Con ecos de Cenicienta, la temporada promete explorar el romance, las diferencias de clase y la identidad, manteniendo la esencia del drama de época con un enfoque contemporáneo.