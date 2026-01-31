Bridgerton vuelve a enamorar

El romance, la elegancia y los escándalos a manos de Lady Whistledown han vuelto a la pantalla chica con el anhelado estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la exitosa serie de época de Netflix.

Luego de habernos enamorado del Duque, vivido el amor secreto entre el vizconde y Miss Sharma, y acompañado a Penelope hasta los brazos de Colin; es momento de que Benedict, el segundo Bridgerton y el de espíritu más libre y bohemio, encuentre el amor.

Esta nueva temporada, protagonizada por Luke Thompson, como Benedict, y Yerin Ha, como Sophie Baek, promete atraer a polos opuestos. Veremos una trama en la que el amor verdadero quedará atrapado entre la fantasía y la realidad, y ninguna de las dos crea las circunstancias para que el romance florezca, por lo que los personajes tendrán que aprender a abrazar un poco de ambas.

La cuarta temporada centra su atención en Benedict Bridgerton, quien a pesar de que tanto su hermano mayor como su hermano menor están felizmente casados, es renuente a sentar cabeza y casarse.

Esto es, hasta que una mujer misteriosa y cautivadora capta su atención en un baile de máscaras. Aunque Benedict solo conoce a su interés amoroso como la Dama de Plata, en realidad se trata de Sophie, una ingeniosa criada con sus propios secretos y sueños.

Benedict y Sophie se enfrentarán a un choque de realidad, pues ambos vienen de mundos completamente distintos.

¿Cuántos capítulos tiene?

La nueva entrega de Bridgerton sigue fielmente el formato de todas las temporadas anteriores, por lo que cuenta con ocho capítulos de alrededor de una hora de duración.

En el clásico estilo de los grandes estrenos de Netflix, la plataforma de streaming ha dividido el lanzamiento de esta entrega en dos partes. El volumen 1 de la cuarta temporada ya está disponible y cuenta con los primeros cuatro episodios; mientras que el volumen 2 llegará a las pantallas el próximo 26 de febrero, y estará conformado por los siguientes cuatro capítulos.