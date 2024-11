Briggitte Bozzo sorprendió junto con Gala Montes y Karime Pindter al aparecer en el podcast Pinky Promise, el famoso programa de internet de Karla Díaz, donde hablaron abiertamente de temas de la sexualidad y la amistad.

El grupo de las “Chicas Superponedoras” se enfrentó a una dinámica donde tenían que contestar ciertas preguntas que enviaba el público. Fue ahí cuando Bozzo confesó que en algún momento de su vida tuvo un acercamiento con una mujer, además de que siente atracción por una de sus vecinas.

“Soy muy hetero, me encantan los hombres, pero he visto chicas que parecen machos, que son mujeres, pero se visten masculinas. Tengo una vecina que juega futbol y no tiene tanta vibra femenina, y no sé por qué me llama la atención. A mí no me gustan las mujeres, pero hay algo que me atrae”, declaró.

Aunado a esto, contó una anécdota que ocurrió, ni más ni menos, que en la casa de Wendy Guevara. “Intenté salir con una chica pelirroja. Empezamos a hablar como amigas y ella me empezó a ‘echar los perros’ y sentí un tipo de atracción, pero me dio miedo”, contó.