Briggitte, lista para llegar al altar

Briggitte Bozzo confirmó que sí se quiere casar y que es algo que ya está organizando junto a su novio Jason Romo; sin embargo, no reveló detalles sobre la pedida de mano y tampoco si ya le entregaron el anillo de compromiso.

Lo que sí contó es que la boda podría ser este 2026 o el próximo año, así que las campanadas de la iglesia suenan fuerte para la actriz. “Yo me quiero casar, claro, pero siento que es algo que estamos organizando, porque todavía hay varias fechas, y estamos hablando de muchas cosas. Yo creo que este año o al próximo”, dijo Bozzo.

Tras su separación hace unos meses retomaron el romance y desde ese momento comparten a través de redes sociales los buenos momentos que viven y lo felices que son. Fue apenas en el pasado mes de febrero que Romo habló con medios de comunicación tras cuestionarle si tenían planes de casarse e incluso si ya tenía preparado el anillo de compromiso con el que le pediría matrimonio a la actriz. “Estamos listos para llegar al altar... solo estamos organizando bien la ceremonia y la reunión con nuestras familias, pero será en este año la fiesta y será en México”, comentó Romo.