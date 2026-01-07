Briggitte quiere volver a Venezuela

La actriz Briggitte Bozzo se sumó a la ola de reacciones tras la detención de Nicolás Maduro, quien permanece bajo custodia en Nueva York y enfrenta cargos federales por narcotráfico y delitos de narcoterrorismo.

Bozzo, reconocida en México por su reciente triunfo en el concurso “Las estrellas bailan en Hoy”, junto a Aaron Mercury, y su paso por La casa de los famosos México, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó su esperanza y deseo de cambio para su país natal.

La famosa, quien reside en México pero mantiene fuertes lazos familiares en Venezuela, abrió su corazón ante el giro histórico que atraviesa la nación sudamericana. “Estoy en Mérida porque mañana es el cumpleaños de mi manager. Sé que no he publicado nada”, comenzó explicando la actriz, respondiendo a la inquietud de sus seguidores por su ausencia en redes sociales.

Bozzo confesó que la noticia la tomó por sorpresa y la llenó de emociones: “El día que me enteré de lo de Venezuela, que lo metieron preso no grabé mi reacción pero me puse a llorar, soy venezolana, tengo a toda mi familia allá y al igual que muchos venezolanos he visto a mucha gente de mi vida irse y muchísimas cosas que han sido complicadas”.

La actriz, famosa tanto en Venezuela como en México, admitió sentirse feliz y esperanzada por lo que pueda ocurrir en su país de origen. “Estoy tan feliz, que Dios ponga todo lo que tenga que pasar en Venezuela, pero que este país ya cambie, me encantaría regresar con todo mi corazón”, afirmó Bozzo.

Su mensaje, sincero y vulnerable, resonó con miles de personas que han vivido el exilio o la distancia debido a la crisis venezolana.

Audiencia

Días después de su detención en Caracas por el ejército estadounidense, Nicolás Maduro compareció ante una corte federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo.