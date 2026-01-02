Brigitte Bardot y su descanso eterno

La actriz Brigitte Bardot "será enterrada en su jardín cerca del mar", declaró Franceinfo Wendy Bouchard, periodista del periódico ICI (antes France Bleu) y amiga de la diva francesa desde hace mucho tiempo. "Fue su deseo, y será respetado", descansar "cerca de quienes amaba, sus animales", añadió Bouchard, refiriéndose a la lucha de la famosa por los derechos de los animales.

Pero, esa versión luego quedó descartada. Según Bouchard, Bardot será enterrada "con total sobriedad y sencillez".

Despedida

Brigitte Bardot falleció el domingo 28 de diciembre a los 91 años en su villa, La Madrague, en Saint-Tropez, que compró en 1958. "Deseaba ser enterrada cerca de sus seres queridos, sus animales", añadió Bouchard, refiriéndose al último deseo de la icónica actriz. Según la periodista, Brigitte Bardot quería "reconectar con esta tierra que ha visto sufrir a tantos, pero que también fue testigo de su lucha".

Inicialmente, deseaba ser enterrada "en la más absoluta sencillez y miseria", "en su jardín cerca del mar", declaró Wendy Bouchard. Sin embargo, por razones aún desconocidas, la estrella cambió recientemente su última voluntad, según ha podido saber el portal ICI Provence. La prefectura del Var también informó a ese sitio periodístico que "no ha recibido ninguna solicitud de entierro en el domicilio de la actriz".

Enterrar un ataúd o una urna en una propiedad privada solo es posible en circunstancias excepcionales y bajo ciertas condiciones. La autorización debe ser otorgada por el prefecto del departamento donde se ubica la propiedad.

Bardot será enterrada cerca de Eddie Barclay y Roger Vadim, en una sencilla cripta en el cementerio marino de Saint-Tropez, según ICI Provence. Bouchard recordó lo mucho que significaban los animales para la estrella: "Los animales la salvaron. Desde muy joven, creció con ellos. Esta ternura, que quizás no recibió en su familia, le fue transmitida por los animales".