Brilla La Original Banda El Limón

La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga vivió una noche inolvidable en Mazatlán, Sinaloa, donde se presentó ante miles de asistentes que corearon cada uno de sus éxitos. Con una producción impecable y la energía que los caracteriza, la agrupación demostró una vez más por qué sigue siendo una de las más queridas y representativas del regional mexicano.

Además, la banda prepara el lanzamiento de una colaboración junto a Comunidad Musical, unión que promete dar mucho de qué hablar. Con una agenda activa y grandes proyectos en puerta, cada vez falta menos para su esperada presentación en la Arena CDMX.