Brilla Lincy Borraz en fiestas patrias

El talento chiapaneco volvió a brillar en grande. Lincy Borraz, la joven cantante originaria de Chiapa de Corzo, conquistó al público de Villa Corzo durante las fiestas patrias organizadas por el H. Ayuntamiento que preside José Ignacio Nagaya.

Si bien su estilo único de presentarse cantando a caballo en el escenario ya había sorprendido en ocasiones anteriores, en esta fiesta del Grito de Independencia Lincy fue más allá: ejecutó maniobras ecuestres de alta escuela, demostrando no solo su talento vocal sino también la disciplina y conexión con sus ejemplares, que respondieron con pasos llenos de elegancia.

Uno de los momentos más memorables fue la interpretación de “Soy puro mexicano”, ya que un ballet folclórico se unió a su espectáculo en un cuadro montado que desató el fervor patrio: los asistentes corearon y gritaron con emoción “¡viva México!”.

Revelación

La artista, que sigue consolidándose como revelación juvenil del regional mexicano, mostró también su humildad y cercanía con el público infantil, que la rodeó con alegría durante la celebración. Para sellar la noche, Lincy obsequió más de un centenar de gorras y playeras, gesto que quedó grabado en la memoria de los villacorcenses.

Fiel a sus raíces, entregó al presidente municipal su ya tradicional máscara de parachico y un chinchín, símbolos de orgullo de su natal Chiapa de Corzo, reafirmando su compromiso de llevar la cultura chiapaneca a cada escenario. La velada se volvió aún más especial al compartir escenario con José Manuel López Castro, exvocalista de Los Plebes del Rancho, logrando una fusión que elevó la noche a otro nivel.

No cabe duda: con cada presentación, Lincy Borraz se consolida como un talento en ascenso que combina la música regional, la tradición y el espectáculo ecuestre, dejando huella en el corazón de su gente.