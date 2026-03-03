Brindarán asesoría para el Pacmyc

El día de hoy, en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de Tuxtla Gutiérrez, se impartirá un taller para la elaboración de proyectos, dirigido a los interesados en inscribirse al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc).

La sesión se llevará a cabo este 3 de marzo, a partir de las 10:00 horas.

Invitación

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), a través de su directora, Angélica Altuzar Constantino, informó que la fecha límite para la presentación de proyectos para el Pacmyc 2026 es el próximo 29 de abril.

Compartieron que el programa fue creado en 1989 y desde entonces ha respaldado más de 2 mil propuestas. Según lo expresado por la funcionaria en un video difundido en redes sociales, la idea es conmemorar los 37 años del citado apoyo, por lo que la federación y el estado duplicarán la asignación económica destinada al mismo.

Bases

La convocatoria del Pacmyc está dirigida a agrupaciones afrodescendientes e indígenas, así como a culturas urbanas y mestizas, cuyo objetivo sea la salvaguarda del patrimonio cultural e inmaterial de sus comunidades de origen.

En este contexto, Altuzar Constantino ha invitado a consultar las bases del programa en el sitio web del Coneculta o a través de la página de la Secretaría de Cultura del gobierno de México. Asimismo, subrayó la importancia de leer detenidamente los requisitos, y ha indicado que, en caso de dudas, los interesados pueden dirigirse a la delegación de Culturas Populares, en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines.

Se ha destacado que la convocatoria está orientada a propuestas relacionadas con textiles, la recuperación de la memoria, saberes tradicionales, medicina tradicional, partería o cualquier otro tema de interés vinculado con el patrimonio, con un límite de 150 mil pesos por proyecto.

Los interesados pueden pedir más información en la 1ª Poniente, esquina con 2ª Norte, barrio Santo Domingo, en Tuxtla Gutiérrez, o bien llamar a los teléfonos 9616870176 o 9616870147.