Britney arremete contra sus padres

Britney Spears volvió a quitarse la ropa y, de paso, a sacar los trapitos al sol. La cantante publicó en Instagram un video luciendo un conjunto de encaje, acompañado de un mensaje contra sus padres, Jamie y Lynne Spears.

La “Princesa del Pop” reconoció que sigue resentida por los casi 14 años que pasó bajo tutela judicial, periodo durante el cual otras personas controlaban sus finanzas, carrera y decisiones personales. “Sí, estoy amargada, por todas las horas, los segundos, el tiempo, y por saber secretamente, de manera subconsciente, mis capacidades como mujer”, escribió.

Sin descanso

La intérprete asegura que trabajó siete días a la semana durante años, pero ni siquiera podía tomar un avión para visitar a sus amigos. También confesó que apenas hace cinco años tuvo en sus manos su primer billete de un dólar.

Britney contó que durante los últimos seis años ha viajado sola la mayor parte del tiempo, llegando a realizar unos 15 viajes anuales. “Eso es mucho tiempo a solas, y empecé a preguntarme si eso es saludable”, confesó.