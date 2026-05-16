Britney causa preocupación

Britney Spears volvió a generar preocupación tras protagonizar una caótica salida nocturna en un restaurante de Los Ángeles. De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, la cantante cenó en el Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada de un hombre y una mujer, pero su comportamiento rápidamente llamó la atención de varios clientes.

Testigos señalaron que la intérprete comenzó a hablar en voz alta, gritar e incluso ladrar en algunos momentos, creando un ambiente descrito por algunos presentes como incómodo y desordenado. Aunque varios asistentes no se percataron de inmediato de que se trataba de la estrella del pop.

Uno de los momentos que más inquietaron a los comensales fue cuando Britney caminó cerca de otras mesas sosteniendo un cuchillo, lo que provocó temor de que pudiera ocurrir un accidente. Sin embargo, algunos testigos consideraron que simplemente olvidó dejar el utensilio en su lugar.

Violó reglas

Además, la cantante, quien recién salió de rehabilitación, habría encendido un cigarro dentro del restaurante, cerca de la entrada, situación que obligó al personal a intervenir para pedirle que lo apagara. Según las versiones, Spears apenas probó la hamburguesa y papas que ordenó, mientras compartía gestos afectuosos con su acompañante, a quien incluso le dijo “te quiero”.

Tras abandonar el restaurante, el sitio quedó desordenado; TMZ obtuvo una foto de la mesa después de que Britney se marchara... que muestra un menú arrugado y doblado en medio del desorden.