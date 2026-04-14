Britney ingresa a rehabilitación

La cantante Britney Spears habría dado un importante paso contra los problemas de adicciones que, de acuerdo con diversos reportes, la han acompañado durante los últimos años.

Según información publicada por TMZ, la llamada “Princesa del Pop” ingresó, hace unos días, a un centro de rehabilitación en Estados Unidos. Trascendió que la anexión de Spears se dio de manera voluntaria. El portal estadounidense asegura que fue el círculo cercano a la famosa el que la presionó para tomar la decisión, incluyendo a sus hijos Sean y Preston. “Se da cuenta de que ha tocado fondo”, reveló una fuente al medio.

De acuerdo con el reporte, la intérprete ha estado involucrada con el consumo de medicamentos controlados y alcohol, problemas que se habrían disparado en sus recientes viajes a México.

Consecuencias

Las fuentes, afirmó el portal, admitieron que la decisión de Britney también estaría relacionada con su arresto, el pasado 4 de marzo, por manejar en presunto estado de ebriedad. “Sabe que esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio”, agregó.

El programa de rehabilitación tendría una duración estimada de 30 días, aunque no se descarta que pueda extenderse dependiendo de su evolución. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del equipo de la artista y en redes sociales se ha mantenido activa. Su última publicación fue hecha hace apenas unas horas, lo que pondría en duda su internamiento.

Cabe recordar que Spears tiene un caso pendiente en el condado de Ventura, en California y tendrá que presentarse ante la corte el próximo mes de mayo.