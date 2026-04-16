Britney Spears encuentra estabilidad

A pesar del complicado momento que enfrenta, en medio de su proceso de rehabilitación y el caso abierto por conducir en estado de ebriedad, Britney Spears parece haber encontrado la luz al final del túnel.

La famosa ha vuelto a conectar con sus hijos Sean y Jayden, de quienes permaneció alejada durante años. Según fuentes cercanas a la cantante, Britney está sumamente entusiasmada de pasar tiempo con los jóvenes y ha encontrado un gran apoyo en su cercanía. “Para Britney, es maravilloso poder pasar tiempo con ellos de nuevo. La hace muy feliz”, dijo a la revista People.

Según el mismo informante, los hijos de la intérprete le han traído gran estabilidad en su vida, sobre todo ante situaciones difíciles. “Quiere ser una buena madre. Quiere mucho a Preston y a Jayden y los escucha”, agregó.

Relación con el mundo

El entorno de la intérprete de “Toxic” también asegura que los chicos han influenciado para bien a su madre, pues ellos tuvieron mucho que ver en que ella decidiera ingresar a rehabilitación. “Fueron fundamentales para que ella buscara ayuda. Solo quieren que esté sana”, afirmó otra persona.

Spears fue arrestada el pasado 4 de marzo en California, bajo sospecha de conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, un episodio que, afirmaron, la hizo tocar fondo.