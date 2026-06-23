Britney Spears quiere ser mamá

La cantante Britney Spears hizo una publicación, a propósito del Día del Padre y, si bien, no se refirió a su progenitor, Jaime Parnell Spears, o al padre de sus hijos, Kevid Federlien, si externó su deseo de volver a convertirse en madre.

Después de obtener su libertad condicional, tras ser detenida por manejar bajo los influjos del alcohol, la actividad de “la Princesa del pop”, en redes, vuelve a ser fluida. El tercer domingo de junio, fecha en la que se celebra a los padres de familia, tanto en México, como en Estados Unidos, fue una conmemoración que la cantante de “Toxic” no dejó pasar desapercibida.

En su post, Spears no se expresó ni de su padre, como tampoco de su exesposo y padre de sus hijos Sean Preston y Jayden James, pues con ninguno de ellos, sostiene una muy buena relación, sino que habló de lo que representa, para ella, esta fecha y como la vincula con la música.

En el video aparece, además, con una pequeña guitarra, la que confió que, la compró en una de sus recientes visitas a nuestro país: “Es un día emocional para mí, las guitarras me recuerdan a los bebés ‘aliens’, cuerdas tan suaves, se dice que la música es el discurso de los ángeles, compré esta (guitarra) en México”.

Maternidad

Lo que más llamó la atención es que la cantante estadounidense confió que aún tiene el deseo de volver a ser mamá. “La esperanza de que, un día, pueda tener otro bebé”, externó.

Desde 2007, Federline obtuvo la custodia de sus hijos y, si bien, ellos no se han referido públicamente a la relación que comparten con su madre, el exbailarín ha expresado que, para Sean y Jayden, existía un gran distanciamiento de su madre quien, presuntamente, les habría causado muchos conflictos emocionales por el contenido que comparte en sus redes y cuentas oficiales.