Britney Spears se quejó de su tutela

La cantante Britney Spears recuperó su libertad en noviembre de 2021, casi 14 años después de que se diera a conocer públicamente que su padre Jamie Spears, había presentado una petición ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para colocar a la “Princesa del pop” bajo una testamentaria temporal, luego de que fuera entrara centros médicos en Los Ángeles y sometida a evaluaciones psiquiátricas por crisis mentales, todo esto tras su separación con Kevin Federline en 2007.

La artista no controlaba durante este tiempo sus asuntos legales, económicos, personales e incluso amorosos, pues según revelo, era monitoreada las 24 horas. Se le restringían visitas, así como la comunicación con los médicos sobre su tratamiento. Mientras era supervisada, lanzó tres álbumes, actuó en un escenario de Las Vegas y se desempeñó como juez en The X Factor, llenando los bolsillos de las personas que trabajaban con ella.

Dos años antes de que la intérprete de “Toxic” solicitara retirar su tutela (2019), había hablado sobre el tema en una entrevista para la televisión, video que recientemente salió a la luz, pues en su momento fue editado.

Britney fue invitada en 2016 a The Jonathan Ross Show, un programa de entrevistas en Gran Bretaña. En ese entonces estaba promocionando su proyecto Glory y durante la charla salió el tema de su supervisión. El presentador le mencionó que en el nuevo álbum se le vio más involucrada musicalmente, por lo que parecía que estaba tomando el control de su arte y la cuestionó sobre por qué había tardado tanto tiempo en hacerlo.

A lo que ella, segura, pero un poco tímida al principio al responder, dijo: “Bueno, hay muchas razones, pero no entraré en toda la historia”. Y admitió: “Desde que me pusieron la tutela... sentí que muchas de las cosas estaban planeadas para mí y que me decían qué hacer. Y pensé: ‘Para este (álbum), quiero que sea mi bebé, y quiero hacerlo yo misma’, y fui muy estratégica en la forma en que lo hice, y, eh, sí, es por eso por lo que significa tanto para mí”.

El comunicador añadió que seguramente venían cosas buenas para ella tanto profesionalmente como personalmente y le preguntó que si era feliz y ella se limitó a decir: “Sí, señor” y sonrió al público.