Brizuela busca hacer historia

Laureano Brizuela aún no ha visto ni un peso de la compensación por el “terrorismo fiscal” que sufrió del gobierno mexicano que, en el pasado, lo encarceló, pero dice que este sexenio tiene la oportunidad de ir contra la corrupción de las más altas esferas.

Hace 30 años, el cantante fue acusado de fraude fiscal, lo que lo llevó a perder su libertad, además de pagar una millonaria sanción. Su búsqueda de justicia lo llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo le dio la absolución de los cargos, pero no ha obtenido ni una disculpa. “(De mi caso) todo lo querían arreglar por debajo de la mesa... despachos prometían ganar el caso y pedían hasta 50 % de las ganancias. Esto no es un tema de dinero, es una consecuencia de mi resiliencia a no ser ultrajado”, indicó el famoso.

Va contra el sistema

La resolución está ahí y podría ser analizada en este sexenio por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero asegura que es el Estado quien podría hacer historia al atacar el sistema corrupto que actuó en su contra. “Hasta evadieron leyes internacionales, no sé cómo le hicieron para eludir a la Interpol gracias a contubernios con despachos carísimos. Esta sería la oportunidad para que este sexenio se las cobre y no hagan lo mismo que los otros gobiernos. Metan las demandas, investigaciones a quienes ha violentado las normas naturales de un servidor público”, puntualizó.