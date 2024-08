Brooklyn, chef e hijo de Victoria y David Beckham, fue hospitalizado tras fracturarse el hombro, sin embargo no reveló los detalles de cómo sucedió el incidente. Al compartir una selfie desde la cama del hospital, Brooklyn aseguró a sus fans que todo estaba “bien” porque cuenta con el apoyo de su esposa Nicola Peltz-Beckham. En la publicación, el chef escribió: “Me rompí el hombro pero todo está bien porque tengo a @nicolaannepeltzbeckham para cuidarme. Te amo, nena”.

Horas antes, tanto Brooklyn como su esposa de 29 años habían compartido fotos en sus Instagram Stories de ellos paseando, y él no parecía tener ningún problema en los brazos.

Nicola Peltz demanda a estilista

La actriz de Lola emprendió acciones legales contra el estilista de mascotas Jony Ceballos, empleado de Houndspa, Houndspa LLC y Deborah Gittleman, propietaria de la empresa. En la demanda, Nicola afirma que la muerte de su perra Nala fue causada por el supuesto “maltrato intencionado y malicioso de Ceballos a los perros”.

Según la revista People, se acusa a la empresa de “conducta imprudente y maliciosa” para mantener empleado a Ceballos tras un supuesto “historial de quejas” sobre él por maltratar “repetidamente” a los animales. “Estoy en tanto ‘shock’ y dolor por mi bebé Nala que falleció repentinamente el mes pasado después de lo que debió ser una sesión de aseo de rutina. Publiqué la experiencia en mi Instagram para crear conciencia, y se me rompió el corazón al escuchar las horribles historias de tantos otros que han experimentado la misma tragedia. No puedo soportarlo. Me indigna oír lo comunes que son historias como la de Nala... Quiero trabajar por cambios y leyes que ayuden a garantizar que nadie más tenga que experimentar esta angustia”, dijo Nicola a People.