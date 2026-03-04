Bruce Campbell padece cáncer

Bruce Campbell, ícono del cine de terror, hizo uso de sus redes sociales para hablar sobre el difícil momento de salud que atraviesa.

A través de un extenso mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor de 67 años reveló que fue diagnosticado con cáncer, y aunque no dio detalles sobre su enfermedad, explicó que los médicos lo han catalogado como “tratable pero no curable”.

Mensaje

Fiel a su ácido humor, Campbell llamó irónicamente a este momento de su vida como “una oportunidad”, una que lo mantiene en shock. “Cuando alguien tiene un problema de salud, suele referirse a ello como una ‘oportunidad’, estoy pasando por una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es ‘tratable’, no ‘curable’. Pido disculpas si esto es impactante; para mí también lo fue”, escribió.

El protagonista de la saga Evil dead, explicó que si decidió hacer público su estado de salud fue por cuestiones laborales, y es que, no solo se alejará del público, sino que canceló todos sus compromisos para enfocarse en su recuperación. “Publico esto porque algunas cosas tendrán que cambiar: apariciones y convenciones, y el trabajo deberán quedar en segundo plano frente al tratamiento”, agregó.

Esperanzas

A pesar de la delicada situación, Campbell se dijo convencido de que regresará pronto para retomar su vida y su carrera justo en el punto donde las dejó. “No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen rato”, expresó.