Bruce Willis acude a boda de su hija

Abrazada a su padre y con el ramo de flores entre las manos, Tallulah Willis compartió uno de los momentos más especiales de su boda junto a Bruce Willis. El legendario actor acompañó a su hija menor durante la celebración de su matrimonio con el músico Justin Acee, en Idaho.

Desde que el intérprete de Duro de matar fue diagnosticado con afasia y posteriormente con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, las apariciones públicas de Bruce Willis se han vuelto menos frecuentes. “Un momento tierno con mi padre y Justin al comienzo del fin de semana de la boda”, escribió la artista en redes sociales.

Tallulah y Acee subieron al altar el pasado sábado 8 de agosto en la vivienda familiar de Sun Valley, Idaho, donde ella nació en 1994. En la celebración también estuvieron presentes su madre Demi Moore y sus hermanas Rumer y Scout.