Bruce Willis sufre deterioro fugaz

Frente a los desafíos que plantea la demencia frontotemporal que afecta a Bruce Willis, su esposa, Emma Heming, tomó una difícil decisión: trasladarlo a una casa separada. “Bruce querría eso para nuestras hijas”, compartió la modelo, refiriéndose a Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, durante una entrevista con Good morning America.

Heming explicó que el actor desearía que sus hijas vivieran en un hogar adaptado a sus necesidades y no a las de él, aunque suelen visitarlo para desayunar o cenar en su segunda residencia, ubicada cerca de la otra casa.

Willis, quien estuvo casado con Demi Moore, ahora está rodeado de cuidadores a tiempo completo. La demencia frontotemporal, según Mayo Clinic, es un trastorno neurológico progresivo que afecta el lenguaje, la movilidad y otras funciones cognitivas.

La familia del protagonista de Duro de matar hizo público en 2023 que el actor padecía esta condición. Emma recuerda que los primeros signos comenzaron a aparecer lentamente: olvidaba líneas en los sets de filmación, se alejaba de la familia y mostraba frialdad hacia actividades que antes disfrutaba.

Su estado actual

A inicios de 2025, medios internacionales reportaron que Willis había sufrido un deterioro fugaz: había perdido el habla y ya no podía realizar actividades como leer o caminar. La familia ha mantenido discreción sobre más detalles de su estado. Sin embargo, en julio compartieron un video en el que Bruce sonríe a la cámara y mueve la cadera con un hula hula, generando sorpresa entre sus seguidores.

Heming actualizó que, dentro de la enfermedad, Willis se encuentra estable, aunque su cerebro presenta fallos y su capacidad de comunicación ha disminuido. “Bruce está en muy buena salud en general, ¿sabes? Solo que su cerebro le está fallando”, afirmó.

Al preguntarle si su esposo aún la reconoce, Emma aseguró: “Siento que sí lo hace, ¿verdad? Como que sí, lo sé. Cuando estamos con él… se ilumina”. Esto también ocurre con sus hijas menores y con las tres hijas adultas: Rumer, Scout y Tallulah. “Nos toma de las manos, le damos besos, lo abrazamos. Él corresponde. Está presente, ¿sabes?”, cuentan.

Emma asegura que no le interesa que Bruce recuerde fechas importantes de su relación ni que recuerde que es su esposa, simplemente valoran la cercanía que comparten.