Bruno Mars lanza “Lo Arriesgo Todo”

Tras el lanzamiento del videoclip de Risk It All, marcado por mariachis, estética charra y referencias a la cultura mexicana, Bruno Mars ahora “lo arriesga todo” por sus seguidores hispanohablantes.

El intérprete sorprendió este viernes con la versión en castellano del tema, incluido en su más reciente álbum, The Romantic. El material, que presenta una sola imagen de Mars tocando la guitarra mientras viste un traje blanco, incorpora además letras en rojo que acompañan los versos de la canción.

En esta reinterpretación, el cantante presume un español fluido mientras adapta la letra original al castellano.

Con The Romantic, Mars emprenderá una gira internacional que recorrerá ciudades como París, Londres, Chicago y Los Ángeles, además de México, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio GNP Seguros los próximos 3, 4, 7 y 8 de diciembre.

El regreso a los escenarios ocurre casi una década después de su última gran gira internacional.

The Romantic, su primer álbum en cerca de diez años, apuesta por una propuesta influenciada por el soul y el funk. El disco incluye temas como “I Just Might”, que debutó en el número uno del Billboard Hot 100.