Bryan Cranston despide a RJ Mitte

Con el corazón roto y completamente devastado, así es como Bryan Cranston se dijo tras la muerte de RJ Mitte, el actor que interpretó a su hijo en la serie Breaking bad.

Mitte murió este lunes, y, aunque no se revelaron las causas, información publicada por TMZ apunta a que el joven, de 34 años, se habría quitado la vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, Cranston despidió a Mitte con un emotivo mensaje con el que no solo destacó que talento ante las cámaras, también su calidad humana detrás de ellas. “Escribo estas palabras sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi querido hijo en ‘Breaking bad’, ha muerto”, escribió.

El intérprete de Walter White recordó que conoció a RJ cuando este tenía 14 años y tuvo el privilegio de verlo crecer como persona y profesional. “Cuando comenzamos a rodar el episodio piloto, en 2007, todavía era un chico inexperto, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor extraordinario. Aprovechó su experiencia para ser un firme defensor de los intérpretes con discapacidad y encabezó una organización filantrópica”, agregó.

Un guerrero

Cranston también destacó la determinación con la que Mitte enfrentó los desafíos de su vida y su carrera. El actor vivía con parálisis cerebral, condición que compartía con el personaje que interpretó en la producción. “Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente ritmo de rodaje con una enorme determinación”, señaló.

Asimismo, confesó que en las últimas semanas habían estado intercambiando mensajes con la intención de reunirse y hablar de sus vidas; lamentablemente, la cita nunca llegó a concretarse. “No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro… Pero sí sé que lo quería y que disfruté enormemente de su compañía durante todos los años que compartimos en la serie, y también después de que se apagaran los reflectores. Te voy a extrañar, hijo”, expresó.

Tras expresar su dolor, Cranston aprovechó para dirigirse a quienes estén atravesando una crisis emocional. El actor pidió que busquen apoyo profesional y les recordó que no están solos.