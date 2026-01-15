BTS alborota a las ARMY

Army, el “fandom” de la banda coreana BTS, es el más feliz del planeta, por lo que en México celebran el anuncio oficial de la visita de Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook.

El regreso más esperado en la historia del k-pop llega a nuestro país con tres fechas en el estadio GNP Seguros los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Se trata de la primera gran gira, que incluirá 79 shows, de la formación desde su exitoso tour de 2021-2022, Permission to Dance on Stage, que contó con 12 actuaciones.

En este marco anuncian el lanzamiento de un nuevo álbum, el primer disco conjunto del septeto desde Proof (2022), que verá la luz el próximo 20 de marzo. El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

A a través del sitio Weverse, se reveló la lista de países de Norte América y Europa que BTS incluirá en su gira mundial 2026.

El tour inicia en Corea el 9 de abril —20 días después de publicar su próximo disco—, en la ciudad surcoreana de Goyang para dirigirse a Japón y de ahí a Norteamérica.

México es el primer país de Latinoamérica que pisarán los siete miembros de la banda. Los otros países de la zona que fueron incluidos son Argentina, Perú, Colombia, Chile y Brasil, tierras que pisarán después de celebrar el Festa 2026 (el festival con el que la banda celebrará sus 13 años) en Busán los días 12 y 13 de junio.

Boletos

Ocesa, quien es la promotora que hará posible la magia, al traerlos a México a través de la boletera Ticketmaster. Las personas con membresía de Army en Weverse accederán a la preventa el 22 de enero para las 2 primeras fechas y el 23 de enero para la tercera.

Lo primordial consiste en registrar la membresía en el link que aparece en el comunicado; el correo de la membresía y de la cuenta en Ticketmaster debe ser el mismo.

La venta general de boletos arranca este 24 de enero. En btsworldtourofficial, la página de la gira, puedes checar todos los detalles.